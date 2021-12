Homem é perseguido e assassinado em sítio na cidade de Feira Grande

Um homem de 29 anos, identificado como Ademir Roberto dos Santos, foi assassinado nesta terça-feira, 28, depois de ser perseguido por criminosos armados, no Sítio Santana, localizado na zona rural da cidade de Feira Grande. Moradores do sítio informaram à Polícia Militar que viram quando a Ademir estava correndo para fugir dos algozes e tentou…

Um homem de 29 anos, identificado como Ademir Roberto dos Santos, foi assassinado nesta terça-feira, 28, depois de ser perseguido por criminosos armados, no Sítio Santana, localizado na zona rural da cidade de Feira Grande.

Moradores do sítio informaram à Polícia Militar que viram quando a Ademir estava correndo para fugir dos algozes e tentou se esconder no quintal de uma residência. Momentos depois ele foi encontrado pela proprietária da casa, morto junto a uma mangueira.

No local a Polícia recebeu informações de que Ademir é irmão do principal suspeito de assassinar a pauladas e pedradas um homem de 33 anos, em novembro deste ano, naquele município. No entanto, somente após a investigação da Polícia Civil será possível determinar se há relação entre os crimes.

Familiares de Ademir estiveram no local após o crime e prestaram alguns esclarecimentos à Polícia. O corpo será periciado e depois seguirá para o IML de Arapiraca.