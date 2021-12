Homem é preso acusado de estuprar a filha de 14 anos

Um homem de 39 anos foi preso, no final de semana, apontado como principal suspeito em um crime de estupro, na cidade de Olho D’água do Casado, no Sertão de Alagoas. De acordo com o delegado titular de Piranhas, Daniel Mayer, a prisão do homem só foi possível porque a escola teve um papel fundamental…

De acordo com o delegado titular de Piranhas, Daniel Mayer, a prisão do homem só foi possível porque a escola teve um papel fundamental no apoio à vítima. Ao identificarem os sinais de abuso, os profissionais da escola acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Civil que atuaram de forma conjunta.

A Garota, em situação de extrema vulnerabilidade, foi retirada do ambiente em que estava vivendo e levada para a casa de parentes. Já o suspeito está sob a custódia da Polícia Civil até que a justiça determina sua transferência para um presídio.