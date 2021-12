Homem é preso após ameaçar fiscais da prefeitura com faca na orla de Maceió

Um homem acabou preso nesse sábado (04) após ameaçar utilizando uma faca, agentes da Guarda Municipal de Maceió (GMM) que realizavam fiscalização na orla da capital. A prisão por desacato, ameaça e dano ao patrimônio público aconteceu na Feira do Artesanato do bairro da Pajuçara. Os fiscais da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio…

Um homem acabou preso nesse sábado (04) após ameaçar utilizando uma faca, agentes da Guarda Municipal de Maceió (GMM) que realizavam fiscalização na orla da capital.

A prisão por desacato, ameaça e dano ao patrimônio público aconteceu na Feira do Artesanato do bairro da Pajuçara. Os fiscais da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social (Semscs) estavam em ronda diária quando receberam denúncia de que o comerciante informal, de 39 anos, estava perturbando o sossego alheio com som alto.

Patrick Fernando / Ascom Semscs

De acordo com o coordenador de fiscalização, Pablo Santos, quando a equipe abordou o ambulante, que estava visivelmente embriagado, ele utilizou a faca para realizar ameaças contra um agente e o desacatou com palavras de baixo calão.

Uma equipe do Grupamento de Apoio e Ação Operacional (GAAO) da Guarda Municipal de Maceió foi acionada para conter o rapaz.

O comerciante cometeu mais um crime ao danificar a viatura da com chutes. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, no bairro do Farol, onde as medidas cabíveis serão aplicadas.