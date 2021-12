Homem é preso suspeito de furtar diversos estabelecimentos em União dos Palmares

Um homem foi preso nesta terça-feira, 7, suspeito de furtar uma loja de eletrodomésticos, no Centro da cidade de União dos Palmares. Este homem foi identificado e preso por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), em conjunto com a Polícia Civil, depois da divulgação de imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. Nelas o homem, de…

Um homem foi preso nesta terça-feira, 7, suspeito de furtar uma loja de eletrodomésticos, no Centro da cidade de União dos Palmares.

Este homem foi identificado e preso por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), em conjunto com a Polícia Civil, depois da divulgação de imagens de câmeras de segurança do estabelecimento.

Nelas o homem, de 42 anos, aparece furtando um notebook, sem qualquer preocupação em ser identificado. De acordo com informações da Polícia, o acusado estava hospedado em uma pousada do município, e no momento em que foi detido pelos agentes, tentava praticar mais um furto, desta vez, em uma farmácia.

Ainda segundo informações da Polícia, no quarto em que o suspeito estava, foram encontrados diversos produtos de furto, inclusive o notebook furtado na loja. O caso está sendo conduzido pela 11ª Delegacia Regional de Polícia.