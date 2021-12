Homem é socorrido para o HGE após ser atropelado em avenida de Maceió

Um homem foi vítima de um atropelamento ocorrido no início da tarde deste domingo (12) na Avenida Durval de Góes Monteiro, na parte alta de Maceió. De acordo com as informações, a vítima do atropelamento é um homem de 47 anos que apresentou suspeita de fratura no braço direito. Ainda não há maiores informações sobre…

Um homem foi vítima de um atropelamento ocorrido no início da tarde deste domingo (12) na Avenida Durval de Góes Monteiro, na parte alta de Maceió.

De acordo com as informações, a vítima do atropelamento é um homem de 47 anos que apresentou suspeita de fratura no braço direito. Ainda não há maiores informações sobre as circunstâncias do acidente.

A vítima, que não foi identificada, precisou ser socorrida às pressas por uma guarnição da AR-51 e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico.