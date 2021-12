Homem invade castelo de Windsor e diz que planejava matar a rainha Elizabeth

Um homem foi detido no sábado (25), após ter se infiltrado no terreno do castelo de Windson, residência da rainha Elizabeth. O invasor foi preso e disse em um vídeo que queria “assassinar a rainha”. As informações são do jornal britânico The Sun.

O invasor tem 19 anos e estava armado com uma besta – arma com um arco e flecha. Ele morava em Southampton, no sul da Inglaterra. O De acordo com a polícia, o homem foi internado em um centro psiquiátrico.