Homem que caiu em córrego na Vasco da Gama segue desaparecido; buscas entram no 5° dia

Nesta quarta-feira (8), o corpo de bombeiros deu continuidade as buscas pelo rapaz que desapareceu após cair em um córrego na Vasco da Gama. O incidente foi registrado no último domingo (5).

Com a ajuda de uma retroescavadeira, cedida pela Prefeitura de Salvador, os bombeiros percorreram 700 metros de galeria na região, mas não encontrou o homem. Buscas também foram feitas na faixa de areia das praias do Rio Vermelho, Ondina e Barra. Além disso, uma equipe com drones deu suporte verificando as áreas de difícil acesso.

As buscas serão retomadas nesta quinta-feira (9).

O caso

No domingo (5), um homem de prenome Railson e o sobrinho Jonathan foram levados pela correnteza após tentarem salvar um cachorro no córrego da Vasco da Gama.

No mesmo dia, uma das equipes de bombeiros resgataram o corpo de Jonathan na praia do Rio Vermelho. As buscas por Railson, ainda desaparecido, seguem na capital.