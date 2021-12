Homem reage a assalto e é esfaqueado no centro de Maceió; suspeito é preso

Um homem foi esfaqueado após uma tentativa de assalto, na noite dessa terça-feira (28), no bairro do Centro, em Maceió. O nome da vítima não foi divulgado. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar através do relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 21h40,…

Um homem foi esfaqueado após uma tentativa de assalto, na noite dessa terça-feira (28), no bairro do Centro, em Maceió. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar através do relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 21h40, nas imediações da Praça Sinimbu.

O ferido relatou que um homem se aproximou e anunciou o assalto. A vítima tentou reagir e foi esfaqueada. Após o crime, o suspeito fugiu, mas logo foi localizado e conduzido à Central de Flagrantes, no bairro do Farol. O nome do indivíduo não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

A vítima, por sua vez, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE).