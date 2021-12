Homem sofre fraturas pelo corpo após acidente entre carro e moto

Um motocislista ficou ferido após colisão contra um carro, na manhã deste sábado (11), no bairro do Jacintinho, na periferia de Maceió. O nome da vítima não foi divulgado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Ladeira do Óleo, que liga os bairros do Jacintinho e Cruz das Almas, por volta…

Um motocislista ficou ferido após colisão contra um carro, na manhã deste sábado (11), no bairro do Jacintinho, na periferia de Maceió. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Ladeira do Óleo, que liga os bairros do Jacintinho e Cruz das Almas, por volta das 7h20.

A vítima sofreu escoriações nos braços e fratura na perna direita. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Não há informações sobre o que provocou o acidente.