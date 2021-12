Homenagem a Marília Mendonça e nova fase: o que rolou no ‘The Voice Brasil’

A noite da última quinta-feira (2) trouxe estreia no “The Voice Brasil”. A nova fase intitulada “Batalha dos Técnicos” levou as vozes dos times de Claudia Leitte, Carlinhos Brown, Iza, Lulu Santos e Michel Teló, a se enfrentaram no palco do reality musical.

A dinâmica funciona como se fosse um desafio de um técnico para o outro, os dois escolhem seus cantores que irão batalhar por uma vaga na próxima fase e quem escolhe o vencedor são os técnicos que não participaram da rodada.

No time de Lulu Santos, uma participante chamou atenção e emocionou os internautas ao homenagear Marília Mendonça. Taty Gomes escolheu o hit “Vira Homem” e deu um show de interpretação, mas acabou perdendo para Ariane Zaine, do time Claudia.

Outros participantes que ganharam a fase inédita foram NYAH, do time Teló, Léo Pinheiro do time Brown, EuLá do time Teló e Serena do time Brown.

Confira alguns momentos da atração: