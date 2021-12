Horsch do Brasil tem vagas de emprego em Curitiba

Horsch do Brasil anuncia NOVAS vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes funções em Curitiba – PR. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para Estagiários. Confira como se candidatar!

Horsch do Brasil anuncia oportunidades de emprego

A Horsch do Brasil está com novas oportunidades de emprego abertas para contratação de colaboradores de diversas áreas de atuações em Curitiba – PR. Além do salário de acordo com o mercado, a empresa oferece convênio médico, convênio odontológico, consignado, participação nos lucros, programa de treinamentos, seguro de vida, vale alimentação e vale refeição. Veja os cargos ofertados:

Estágio área Fiscal;

Especialista Eletrônico (Qualidade);

Engenheiro P&D (Expertise em Máquinas Agrícolas);

Estágio área Qualidade;

Analista Financeiro (Contas a Pagar);

Técnico de Manutenção Industrial;

Analista de Comércio Exterior;

Social Media.



Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas abertas, os candidatos devem acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações e requisitos referentes a oportunidade desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

