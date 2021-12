Hospital Sepaco abre vagas de emprego; veja cargos

O Hospital Sepaco, referência em Hospital e Maternidade no estado de São Paulo, está contratando novos profissionais. São mais de dez vagas disponíveis para o cargo de Controlador de Acesso. Confira os requisitos para participar da seleção!

Hospital Sepaco anuncia vagas para Controlador de Acesso

O Hospital e Maternidade Sepaco, fundado no ano de 1979, é referência no quesito de controlar infecções hospitalares no Brasil. Possui mais de 250 leitos que incluem enfermaria, apartamentos, UTI adulto, pediátrica e neonatal, além de profissionais altamente capacitados na área em que atuam.

Buscando novos profissionais para o cargo de Controlador de Acesso para a cidade de São Paulo, o hospital divulgou as principais atribuições e requisitos necessários para se candidatar. Confira:

Principais atividades

Controle de saída e entrada de pessoas, veículos e materiais, realizando anotações no próprio registro;

Comunicação imediata de ocorrência e anormalidade próximo a portaria;

Manter o ambiente de trabalho organizado e limpo;

Registrar a entrada e saída de pacientes nas ambulâncias.

Requisitos

Possuir escolaridade média completa;

Experiência anterior na função, de preferência em hospitais;

Possuir disponibilidade para trabalhar em escala 6×1.

Como realizar a sua inscrição no Hospital Sepaco

Para fazer parte da equipe do Hospital Sepaco, os profissionais deverão acessar o site de participação e concluir o cadastro.

No ano de 2000, o Hospital começou a realizar atendimentos particulares e convênios e, atualmente, possui um centro oncológico próprio, áreas de ressonância magnética, hemodinâmica, e diversas outras especialidades. A companhia possui infraestrutura que conta com muita qualidade, segurança e tecnologia, sempre buscando oferecer o melhor atendimento aos seus pacientes.

