Hübner tem vagas de emprego no Paraná; veja cargos

Hübner anuncia NOVAS vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuações no Paraná. Além do salário de acordo com o mercado, a empresa oferece diversos benefícios, como por exemplo, auxílio farmácia. Confira!

Hübner anuncia oportunidades de emprego

Foram anunciadas NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diversas funções em algumas regiões do Paraná. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos e suas localidades:

Analista de RH – Paraná;

Analista Comercial – Araucária;

Coordenador de Produção – Ponta Grossa;

Mecânico de Manutenção Industrial – Ponta Grossa;

Analista de Desenvolvimento Organizacional – Ponta Grossa;

Torneiro Mecânico – Ponta Grossa.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Hübner, os candidatos devem acessar o site de participação, atentar-se a todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

Além do salário conforme o mercado de trabalho, a empresa oferece assistência médica, assistência odontológico, auxílio farmácia, refeitório, seguro de vida e vale transporte.

A Hübner foi fundada em 1980 e, atualmente, é um grande fornecedor da indústria automotiva, abastecendo montadoras e indústrias de bens de capital.

