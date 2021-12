Humorista ganha luminária no amigo oculto do ‘Fantástico’ e viraliza: ‘Tá passada?’

Na noite do último domingo (19), o “Fantástico” levou o ar seu clássico amigo oculto com estrelas da casa e personalidades da mídia. O humorista Esse Menino participou do quadro e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter após mostrar o presente inusitado.

Conhecido após um vídeo em que criticava a falta de vacinas no Brasil, o roteirista tirou Marcos Mion na brincadeira e o presenteou com um tênis totalmente customizado. No momento em que recebeu seu presente, escolhido por Michel Gomes, ele mostrou a luminária que foi dada pelo ator para “iluminar as ideias”.

Na web, as caras e bocas do humorista viraram meme junto com a escolha do presente. Através dos stories, Esse Menino disse que estava de ressaca no dia da gravação e adorou a luminária. “Adorei Michel, um beijo meu chegado”, escreveu.

Confira a repercussão entre os internautas: