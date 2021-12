Hyundai abre vagas de emprego para PCD; veja cargo

A Hyundai Motors, uma das principais e mais conceituadas montadoras do Brasil e do mundo, está com novas vagas de emprego disponíveis exclusivamente para candidatos com deficiência. Confira abaixo os cargos ofertados, além das atribuições e vantagens oferecidas pela empresa!

Hyundai anuncia oportunidades de emprego para PCD

A Hyundai é uma das mais importantes montadoras do Brasil e, após a criação do HB20, um dos carros mais vendidos dos últimos anos, sua popularidade só cresceu.

As vagas são destinadas aos cargos de ajudante de produção, todos com atuação em Piracicaba – SP. Os novos profissionais irão realizar processos nas linhas produtivas dos automóveis de acordo com cada área de atuação.

Os interessados em participar do processo seletivo para trabalhar na Hyundai, devem seguir alguns requisitos mínimos exigidos pela montadora, como:

Disponibilidade para atuar na cidade de Piracicaba – SP;

Proatividade;

Facilidade para trabalhar em equipe;

Vontade de aprender e ensinar;

Ensino médio completo;

Laudo médico.

Será um diferencial os candidatos que possuírem curso técnico nas áreas de elétrica, mecânica, solda, logística, entre outras relacionadas.

Como realizar sua candidatura

Os interessados em participar do processo de seleção, devem realizar sua candidatura via link de inscrição e preencher atentamente todas as informações.

A Hyundai promete salários compatíveis aos oferecidos em todo mercado e ainda deixará uma série de vantagens à disposição dos novos profissionais, tais como participação de lucros, assistência médica e odontológica, vale-refeição, alimentação, café da manhã e muitos outros.

