Hyundai Motor Brasil tem empregos; veja funções

A Hyundai Motor Brasil, fábrica automotiva brasileira subsidiária da concessionária Hyundai Motor Company, possui empregos disponíveis para a região de São Paulo. Todos os cargos disponíveis são efetivos, confira a listagem e como se candidatar, a seguir.

Hyundai Motor Brasil está contratando novos profissionais

A Hyundai Motor Brasil, indústria fabril responsável pela produção do Modelo HB20 no Brasil, está localizada na cidade de Piracicaba/SP. A cidade foi escolhida pois oferece mão de obra com qualidade, possui ampla estrutura e fornecedores instalados que elevam as competências técnicas da empresa.

Para preencher seu quadro de funcionários, a Hyundai busca novos talentos que buscam crescer profissionalmente trabalhando junto com a empresa. Confira os cargos disponíveis para ocupação:

Você Pode Gostar Também:

Engenheiro de Manutenção;

Analista de Recrutamento e Seleção;

Eletricista de Utilidades;

Mecânico de Manutenção;

Analista de Planejamento Financeiro;

Operador de Melhoria em Projetos;

Analista PI de Compras Técnicas;

Líder de Grupo de Qualidade;

Analista Júnior de Materiais;

Analista Júnior de Qualidade de Fornecedores.

Os cargos exigem escolaridade superior ou técnico completos, além de algumas qualificações como Inglês avançado, Pacote Office e Excel avançado, exigidas em algumas vagas. Conhecimento em Análise de Falhas e SAP módulo PM são alguns requisitos para os cargos de eletricista e mecânico.

Veja também: Yamaha Motor abre vagas de emprego; veja funções

Como realizar a sua inscrição

Para ingressar na empresa Hyundai Motor Brasil e fazer parte da equipe, os profissionais interessados devem acessar o site de participação para realizar a candidatura no cargo pretendido. É importante ler atentamente a todas as informações, pois os requisitos alteram conforme a vaga disponível.

Veja mais empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos!