iBahia Entrevista: Limão com Mel afirma que 80% dos shows de São João serão na Bahia

“Um Sonho de Amor”, “De Janeiro a Janeiro”, “Toma Conta de Mim” e “Luz, câmera e ação” são alguns dos vários hits da tradicional Banda Limão com Mel, grupo que marcou a década de 1990 e segue em consolidação constante no cenário do forró nordestino – que alcança Brasil à fora. Original de Recife, a Banda, que completou 28 anos de carreira em 2021, entra em uma nova fase: o retorno do vocalista Edson Lima.

À frente de outros projetos, como a formação da Banda Gatinha Manhosa, o cantor se ausentou da Limão com Mel em 2000 e, agora, no ano de 2021, volta a comandar o grupo, que é um dos maiores nomes do forró no Brasil. Em entrevista ao portal iBahia, Edson falou que o principal sentimento de voltar ao grupo, após duas décadas, é gratidão: “Gratificante, o público é muito receptivo. Quem é realmente fã da Limão com Mel me aceitou de volta com todo carinho”.

Durante esses 20 anos, os avanços tecnológicos mudaram a indústria da música de forma drástica, e consequentemente, a dinâmica das bandas e fãs. Não é por acaso que o vocalista da Limão pontuou como são experiências diferentes se apresentar em 2000 e 2021. “A experiência de hoje é muito diferente, pois naquela época nós não tínhamos redes sociais. Era tudo na base da rádio, no LPs, CDs e por aí vai”, afirmou Edson.

Junto ao proprietário da Gatinha Manhosa, está a cantora Adma Andrade, que representa a Banda Limão com Mel há 5 anos e conquistou ainda mais fãs para o grupo através da sua participação no The Voice Brasil 2020. A paraibana, que pertenceu ao time Brown, já soma 10 CDs e 2 DVDs. Fã da banda desde cedo, Adma não escondeu a sua felicidade em fazer parte da Limão:

“É muito gratificante para mim fazer parte de uma banda tão querida em todo o cenário nacional, como a Limão com Mel. Como mulher, vejo que a cada dia mais nós conquistamos o nosso espaço no forró, então, hoje, já vemos muitas mulheres com suas próprias bandas, tomando mais espaço mesmo”, contou Adma Andrade.

2021 ainda não acabou, mas o cenário pós-pandêmico, que vem sendo instaurado no Brasil, já dá espaço para o planejamento das principais festas típicas brasileiras, dentre elas, o São João. Comemorado em junho, a festa junina é marcada pelos ritmos do arrasta-pé, baião, e, é claro, do forró. Os integrantes da Banda Limão com Mel afirmaram que a organização da data comemorativa para o grupo já está a todo vapor.

“80% das festas de São João da Banda Limão com Mel serão na Bahia. A Bahia sempre foi marcante na história da Limão com Mel, um estado que acolhe o forró durante o ano inteiro, mas no mês de junho então, a gente fica aqui, faz morada na Bahia”, disseram Edson e Adma, que estão com ótimas expectativas para o festejo.