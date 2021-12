IBGE prorroga as inscrições de concursos para mais de 200 mil vagas em todo o país

O IBGE prorrogou as inscrições dos processos seletivos para o total de 206.891 vagas temporárias para o Censo 2022. Há vagas em todos os municípios do país. O prazo para os interessados se inscreverem terminava nessa quarta-feira.

Agora, as inscrições para todos os cargos poderão ser realizadas até as 16h de 21 de janeiro, pelo site da FGV Conhecimento. Os candidatos devem escolher, no ato da inscrição, a área em que desejam trabalhar. Essas áreas podem corresponder a um ou mais bairros, ou a comunidades. O prazo para os interessados se inscreverem terminava nessa quarta-feira