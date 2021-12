IBGE tem 1.800 vagas temporárias de emprego; veja cargos

O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está disponibilizando novas 1.800 oportunidades temporárias de emprego. Os cargos estão disponíveis para atuação entre diversas regiões brasileiras. Confira todas as informações de como se candidatar, a seguir.

IBGE está contratando novos profissionais para cargos temporários

O IBGE, instituição pública de administração no Brasil, fundada no ano de 1934, é a principal provedora de dados do país, atendendo entre os mais diversos segmentos, é capaz de oferecer dados completos sobre a situação atual do país através de suas principais funções: Produções e Análises de Informações Estatísticas, Produção e Análise de Informações Geográficas, Estruturação e Implementação de um Sistema de Informações Ambientais, Coordenação dos Sistemas Estáticos e Cartográficos do Brasil, entre outros.

Em busca de novos profissionais, o IBGE anunciou a abertura de dois novos processos seletivos para cargos temporários, os setores de atuação serão para o Censo Demográfico de 2022. Ambos os processos oferecem 1.800 vagas no total, e estão disponíveis em duas áreas:

Agente Censitário de Administração e Informática;

Coordenador Censitário de Área.

Os selecionados serão contratados pelo período de cinco meses para o cargo de Agente Censitário de Administração e Informática e para o período de sete meses para Coordenador Censitário da Área. Para ambos, os candidatos devem obrigatoriamente possuir escolaridade de nível médio completo.

Para o cargo de Coordenador Censitário é necessário possuir Carteira de Habilitação definitiva ou provisória de no mínimo a categoria B.

Como realizar a sua inscrição

Para os candidatos que queiram participar do processo seletivo IBGE, deverão realizar sua inscrição até o dia 10 de Janeiro de 2022, através do site de participação.

As inscrições serão efetuadas após o pagamento da taxa de inscrição que é nos valores de R$44,00 para o cargo de Agente Censitário e de R$66,00 para o de Coordenador Censitário.1

