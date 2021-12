Ícaro Silva nega ida ao ‘BBB’, crítica reality e Flay rebate: ‘Tenha respeito’

Ícaro Silva resolveu se pronunciar sobre uma possível ida para o “BBB 22”. O ator se posicionou através de seu perfil no Twitter na noite da última segunda-feira (20) e afirmou que não está cotado além de criticar o reality.

“Gente, respeita minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro e parem de acreditar nessa fic absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brazil”, escreveu Ícaro.

A ex-BBB Flay, viu o posicionamento do ator e rebateu através dos comentários em um perfil de fofocas.“Não pensa em participar? Ok, até aí tudo bem, mas o rapaz se acha tão superior ao programa a ponto de desmerece-lo desse jeito? Chamar de bosta? Será que gosta quando alguém acha e chama o trabalho dele de bosta?”, iniciou.

“A troco de que né eu penso… Esse programa é líder de audiência, é o sustento de tantas famílias, segue crescendo e sendo o maior do país a tempos, além de mudar a vida de quem passa por lá de forma tão honesta quanto o seu trabalho (suponho) não sei… Desde daí papi tenha respeito pela galera tu é artista sabe o quanto o meio do entretenimento/arte/mídia tem altos e baixos… Humildade e pé no chão fio, faz bem pra todo mundo”, finalizou.

Rapidamente os internautas repercutiram as falas e o nome do ator foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Logo após, o pronunciamento de Ícaro foi apagado da rede social.