IDG abre vagas de emprego no Rio de Janeiro

O IDG (Instituto de desenvolvimento e gestão), um dos mais importantes grupos de gestão de projetos culturais públicos, coloca à disposição novas vagas de emprego para atuar na cidade do Rio de Janeiro. Segue abaixo mais informações sobre os cargos disponíveis, além das exigências mínimas para preencher as vagas.

IDG abre novas oportunidades de emprego

O IDG, grupo privado especialista no setor de soluções e inovação de projetos culturais de interesse público, fundado em 2001 e sem fins lucrativos, oferece novas oportunidades de emprego para serem preenchidas.

Confira abaixo a relação de cargos disponíveis para trabalha na IDG:

Engenheiro de Dados;

Analista de Recursos Humanos Generalistas;

Assistente Técnico;

Operador de Utilidades;

Técnico de Automação;

Oficial de Manutenção Elétrica;

Mecânico;

Assessor de Comunicação;

Gerente de Suprimentos;

Coordenador de Dança;

Coordenador de Patrocínio.

Algumas das vagas citadas acima oferecem regime de trabalho remoto.

Para os profissionais que desejam realizar sua inscrição, o instituto de desenvolvimento e gestão exige uma série de qualificações mínimas, como ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência na função e para alguns cargos ensino superior completo e nível de fluência em língua inglesa.

Se os salários prometem ser compatíveis com os do mercado nacional, a lista de benefícios oferecidos pelo IDG é vasta, desde auxílio médico e odontológico, plano de saúde, vale refeição, transporte, alimentação e até convênio com empresas parceiras.

Como realizar a sua inscrição

Para os profissionais interessados em participar do processo de seleção do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, as candidaturas devem ser realizadas via site de participação.

