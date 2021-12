Idoso de 84 anos é a segunda morte confirmada por H3N2 em Salvador

Uma segunda pessoa morreu por conta da gripe H3N2 em Salvador. Trata-se de um idoso de 84 anos, morador do bairro de Colinas de Periperi.

A primeira morte foi de uma idosa que não estava vacinada contra a doença Ela também era portadora de doença cardiovascular crônica e diabete. Segundo a Sesab, a paciente foi internada no último dia 7 de dezembro em um hospital particular na capital baiana e morreu no sábado (11).