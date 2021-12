Idoso fica ferido após colisão entre carro e moto na AL-220

Uma colisão, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio, deixou um idoso de 80 anos ferido, na tarde desta terça-feira, 07, em um trecho da rodovia estadual AL-220, em Limoeiro de Anadia, interior de Alagoas. Informações do Corpo de Bombeiros dão fala que uma guarnição, com três militares, foi liberada para o local do…

Uma colisão, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio, deixou um idoso de 80 anos ferido, na tarde desta terça-feira, 07, em um trecho da rodovia estadual AL-220, em Limoeiro de Anadia, interior de Alagoas.

Informações do Corpo de Bombeiros dão fala que uma guarnição, com três militares, foi liberada para o local do acidente por volta das 14h. Lá, os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar e encaminharam o idoso, que apresentava cortes na cabeça e no joelho esquerdo, ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.