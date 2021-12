Idoso tenta atravessar rodovia com carrinho de mão e é atropelado

Mais um acidente foi registrado neste sábado, 18, na AL-220, na cidade de Arapiraca, agreste alagoano. Nesta tarde, um idoso ficou ferido após ser atropelado na curva no Sítio Bom Jardim, em trecho da rodovia estadual. De acordo com informações de testemunhas, o idoso atravessava a rodovia com um carrinho de mão e tentava chegar…

Mais um acidente foi registrado neste sábado, 18, na AL-220, na cidade de Arapiraca, agreste alagoano. Nesta tarde, um idoso ficou ferido após ser atropelado na curva no Sítio Bom Jardim, em trecho da rodovia estadual.

De acordo com informações de testemunhas, o idoso atravessava a rodovia com um carrinho de mão e tentava chegar ao espaço entre as muretas de proteção da rodovia quando foi atingido pelo automóvel.

Com o choque, ele foi arremessado a uma distância de aproximadamente cinco metros e se feriu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o levou ao Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca.

O carrinho de mão ficou bastante danificado. O motorista do carro não foi encontrado.