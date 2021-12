IFAC: inscrições do Processo Seletivo 2022 estão abertas

O Instituto Federal do Acre (IFAC) recebe as inscrições para o Processo Seletivo 2022 até o dia 31 de janeiro de 2022. O período de inscrição foi iniciado no dia 9 de dezembro. De acordo com o edital, as inscrições são para três modalidades de ensino: cursos superiores, cursos técnicos integrados, e técnicos subsequentes.

Os interessados devem realizar as inscrições on-line no site de Processos Seletivos do IFAC. De acordo com os editais, as inscrições são gratuitas.

IFAC usará notas do histórico escolar na seleção

O processo seletivo será feito em apenas uma etapa, que consiste na análise do histórico escolar dos candidatos. Não haverá aplicação de provas.

Desse modo, a classificação dos candidatos aos Cursos Técnicos Integrados irá considerar o desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental. Já a seleção para os Cursos Técnicos Subsequentes irá usar as notas de Língua Portuguesa e Matemática obtidas pelos candidatos no Ensino Médio.

O edital com as regras e procedimentos da seleção para os cursos superiores será publicado em breve pelo IFAC.

Vagas e resultados

Ao todo, para 20222, o IFAC está ofertando 720 vagas para os cursos integrados e 520 vagas para os subsequentes, com oportunidades em Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Baixada do Sol e Xapuri.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2022. Após a análise dos recursos, o IFAC deve liberar o resultado final no dia 7 de fevereiro, a partir das 17h.

Confira mais detalhes no site de Processos Seletivos do IFAC.

