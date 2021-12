IFMT anuncia Concurso público para técnico-administrativos em vários campus

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 10 vagas para técnico-administrativos em cargos de nível médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Reitoria: Técnico de Laboratório Área/ Eventos (1); Analista de Tecnologia da Informação (1);

Campus Alta Floresta: Assistente em Administração (1); Administrador (1);

Campus Avançado Guarantã do Norte: Assistente em Administração (1);

Campus Avançado Lucas do Rio Verde: Assistente em Administração (1);

Campus Avançado Tangará da Serra: Assistente Administração (1);

Campus Confresa: Técnico em Enfermagem (1);

Campus Várzea Grande: Técnico em Contabilidade (1);

Campus Sorriso: Bibliotecário – Documentalista (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, acrescido de R$ 458,00 correspondente ao auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 03 de janeiro (a partir das 08h) até o dia 23 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico oficial do IFMT. O valor da inscrição varia entre R$ 140,00 a R$ 160,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 03 de janeiro (a partir das 08h) até as 17h do dia 5 de janeiro de 2022, conforme edital.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; legislação; conhecimentos gerais do estado de Mato Grosso; e conhecimentos específicos.

As avaliações serão realizadas no dia 13 de março de 2022. O concurso é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 125/2021