IFPE: resultado do Vestibular 2022/1 está disponível

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) divulgou o resultado do Vestibular 2022/1. Desse modo, os candidatos já podem conferir no site do Instituto as listas de classificação preliminar e o desempenho individual.

De acordo com o cronograma, os interessados podem entrar com recurso contra o resultado até esta sexta-feira, dia 10 de dezembro. Os procedimentos para envio de recursos estão disponíveis no edital.

Após a análise dos recursos, o IFPE deve realizar a primeira chamada do Vestibular 2022/1 no dia 17 de dezembro. O edital com os prazos para a matrícula dos convocados será publicado em breve.

As inscrições para esse processo seletivo foram recebidas entre os dias 19 de outubro e 14 de novembro. O IFPE não realizou provas neste processo seletivo devido à pandemia da covid-19. Conforme o edital, a seleção foi feita a partir da análise de desempenho do candidato no histórico escolar e por meio da nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A oferta do IFPE é de 958 vagas para cursos superiores. As oportunidades são para ingresso em 2022, e estão distribuídas nos 16 campi da instituição.

Do total, 60% das vagas estão reservadas para a seleção de estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio m escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas (Lei 12.711). Portanto, há percentual para pretos, pardos, indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Confira mais informações no site do IFPE.

