IFRR: inscrições do Processo Seletivo 2022 estão abertas

O Instituto Federal de Roraima (IFRR) abriu o período de inscrição do Processo Seletivo 2022 para os cursos técnicos e superiores ministrados no campus de Boa Vista. Conforme os editais, o Instituto receberá as inscrições até o dia 14 de janeiro de 2022.

Ainda de acordo com os editais, as inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do Portal do Candidato, no site do IFRR.

A seleção será feita a partir da aplicação de provas. O IFRR vai aplicar as provas no dia 13 de fevereiro de 2022. Após o período de inscrição, o Instituto vai divulgar os locais de realização das provas por meio de sua página eletrônica.

O Instituto deve liberar os gabaritos no dia 13 de fevereiro, após as 18h. Os candidatos poderão entrar com recurso nos dias 14, 15 e 16 seguintes. Os resultados dos recursos estão previstos para o dia 17 de fevereiro.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 8 de março de 2022.

Vagas

De acordo com os editais, a oferta do IFRR é de 540 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio, subsequentes e superiores, sendo 180 vagas para os cursos técnicos integrados, 180 para os cursos subsequentes e 180 para os superiores.

O IFRR também deve ofertar vagas para a seleção do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2022. Cerca de 50% das vagas dos cursos serão disputadas por meio do SiSU, exceto para o curso de Licenciatura em Letras-Espanhol e Literatura Hispânica, cuja oferta de vagas será exclusivamente por meio do processo seletivo do IFRR.

Confira mais informações sobre o Processo Seletivo 2022 no site do Instituto.

