IFSudesteMG encerra período de inscrição do Vestibular 2022 via Enem nesta segunda (20)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSudesteMG) encerra nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro, o período de inscrição do Vestibular 2022 do primeiro semestre. As inscrições são gratuitas.

De acordo com o edital do processo seletivo, as inscrições devem ser feitas por meio do site da COPESE (Comissão de Processos Seletivos).

A seleção será feita por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) já que o IFSudesteMG não irá aplicar novas provas. Desse modo, podem participar do Vestibular 2022/1 os estudantes que tenham feito alguma das edições do Enem ocorridas entre 2015 e 2020.

No ato de inscrição, o candidato deve indicar a edição com a qual quer participar desta seleção. De acordo com o edital, para participar o candidato não pode ter zerado a nota de nenhuma das provas.

A oferta do Instituto para o Vestibular 2022/1 é de 900 vagas para diversos cursos de graduação tecnológica, licenciaturas e cursos de diversas outras áreas. As oportunidades são para cursos ministrados nos campi de Barbacena, Bom Sucesso, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont e São João del-Rei.

Parte das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Há percentual para estudantes que tenham renda familiar de até 1,5 salário mínimo, e para pessoas pretas, pardas e indígenas (PPI).

Resultados

A divulgação da classificação provisória dos candidatos será feita em 18 de janeiro de 2022. Nos dias 19 e 20 seguintes, o Instituto receberá os recursos contra a lista preliminar de classificados. O resultado final será publicado no dia 26 de janeiro, a partir das 18h.

Confira detalhes no site do Instituto.

