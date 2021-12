IFTO divulga resultado do Vestibular 2022/1

O Instituto Federal de Tocantins (IFTO) divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 27 de dezembro, o resultado do Vestibular 2022 do primeiro semestre. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista final de aprovados no site do IFTO.

As datas e procedimentos das matrículas ainda não foram informadas, mas o IFTO deve publicar os dados em breve.

Como foi o Vestibular 2022/1?

O IFTO recebeu as inscrições para esse processo seletivo entre os dias 7 de outubro e 21 de novembro. A seleção dos candidatos foi feita a partir da análise do histórico escolar e também por meio da nota de uma prova de redação.

Os candidatos aos cursos superiores fizeram a prova de redação no dia 5 de dezembro. Já a avaliação dos candidatos aos cursos técnicos foi feita a partir das notas do histórico escolar.

Vagas

Ao todo, o IFTO está ofertando de 2.479 vagas neste processo seletivo. Do total, 1.780 vagas são para cursos técnicos, enquanto outras 699 vagas são para ingresso em cursos de graduação, nas modalidades de ensino presencial e de Educação a Distância (EaD).

De acordo com o edital, há reserva de vagas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas, segundo determina a Lei de Cotas.

Veja mais detalhes no site do IFTO.

