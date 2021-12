Iluminação inteligente: confira cinco dicas para aproveitar o recurso em sua casa

A luz tem um papel fundamental na sensação de conforto e bem-estar das pessoas e a iluminação inteligente traz a possibilidade de controlar esses estímulos na palma da sua mão ou através de um simples comando de voz. A arquiteta e especialista em iluminação Nicole Gomes listou cinco dicas de como aproveitar ao máximo a iluminação inteligente dentro de casa de maneira criativa, aconchegante e simples. Confira:

Automatize sua residência sem dor de cabeça

Para a profissional, um ambiente possui diversas possibilidades de uso e a iluminação precisa acompanhar este estilo de vida. E não há nada mais satisfatório do que um ambiente que expresse as particularidades do morador e que o auxilie nas tarefas do dia a dia. Programar a iluminação para que ela atenda às suas necessidades deixou de ser exclusividade para pessoas familiarizadas com tecnologia.

É possível definir algumas rotinas para uso em casa, sem complicação. Ao ligar a televisão você quer que a iluminação te traga uma sensação mais aconchegante? Basta configurar estes parâmetros no aplicativo. Precisa lembrar que às 17h00 é hora de tomar o remédio diário? Você pode configurar para que a iluminação adquira uma tonalidade específica como lembrete. Vai sair, mas quer simular presença em casa como recurso de segurança? Ative essa opção por meio do aplicativo!

Com a popularização dos assistentes de voz, a iluminação se tornou, obviamente, um dos recursos mais procurados para utilização em conjunto com esses aparelhos. Portanto, pedir para que a Alexa aumente ou diminua a luminosidade da lâmpada está a um comando de voz de distância, da mesma forma como você pode controlar lâmpadas de outros quartos da residência sem, necessariamente ter que ir até lá.

Aproveite os diferentes modos predefinidos

A nova linha de iluminação conectada WiZ conta com uma biblioteca abrangente com diferentes modos de uso da iluminação, que se adaptam às necessidades de cada usuário. Nicole destaca que, além dos tradicionais modos Luz de Velas e Lareira, para criar um ambiente envolvente e mais intimista, o aplicativo permite ainda escolher modos dinâmicos que simulam o pôr do sol, a iluminação de um clube, cores pasteis, entre outros.

A ideia é que a pessoa tenha à disposição uma série de modos predefinidos para aproveitar o recurso de forma prática e bastante intuitiva. É possível, por exemplo, optar pelo modo Festa, que simula iluminação de uma balada, para receber amigos ou familiares, ou então pela cena Natal, que vai proporcionar uma ambientação única para a sua ceia de fim de ano.

Opte pela iluminação ideal de acordo com a sua rotina

Acordar cedo não é uma tarefa fácil, principalmente para os mais preguiçosos. Mas não há nada pior que o som do despertador anunciando de forma brusca o início de um novo dia. Para estas pessoas, Nicole reforça que há a opção de programar a iluminação para um despertar mais natural, com a intensidade da iluminação aumentando até que a pessoa acorde por completo para mais um dia produtivo.

Segundo a especialista, entender como o nosso corpo reage à luz também é importante para um dia mais agradável, por isso o indicado é que, durante as tarefas que exigem maior concentração, se utilize uma luz com tonalidade neutra, pois isso deixará nosso organismo mais alerta. Enquanto, para o final do dia, quando estamos finalizando o trabalho e há a progressão para o descanso, uma luz mais acolhedora, amarelada e quente é a pedida perfeita para estimular o nosso corpo para a hora do descanso.

Economize energia, e dinheiro!

Com o gerenciamento completo direto no aplicativo WiZ, o usuário tem à disposição uma série de informações que ajudarão a entender, em tempo real, quais são os gastos reais que cada lâmpada conectada está apresentando para a conta de energia elétrica no fim do mês.

Definir horários para que todas as unidades desliguem, independentemente se você esqueceu de desligar um interruptor, é a certeza que este tipo de gasto será mitigado cada dia mais, destaca Nicole. Fez uma pipoquinha, mas esqueceu de apagar a luz da cozinha, simples, com o toque de um botão no app ou um comando de voz as lâmpadas de outro cômodo serão apagadas.

Além disso, é possível aproveitar diferentes produtos para amplificar ainda mais a economia e evitar o desperdício dentro de casa. Instalar um sensor de presença na garagem ou no corredor evitará que a lâmpada consuma mais energia daquela necessária para o tempo que precisa ficar ligada. É o controle real na palma da mão do usuário.

Escolha um produto de qualidade que não te deixe na mão

O principal erro na hora de adquirir uma iluminação conectada é acreditar que toda lâmpada inteligente é igual. Apesar de terem o mesmo objetivo, serem controladas via aplicativo, terem compatibilidade com assistente de voz e estarem ligadas à internet, as similaridades terminam aí.