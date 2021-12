Imagens flagram morte de homem ao cair de muro de escola no Jacintinho

Um homem, com identidade preservada, morreu esta semana após cair do muro de uma escola municipal no bairro do Jacintinho. Imagens do momento do acidente foram registradas pelas câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos. No vídeo, que circula pelas redes sociais, é possível observar dois homens em frente ao muro da escola tentando consertar…

Um homem, com identidade preservada, morreu esta semana após cair do muro de uma escola municipal no bairro do Jacintinho. Imagens do momento do acidente foram registradas pelas câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos.

No vídeo, que circula pelas redes sociais, é possível observar dois homens em frente ao muro da escola tentando consertar a placa da unidade escolar que está danificada. Um segura a placa enquanto o outro sobe no muro, sem nenhum equipamento de proteção individual. Em um certo momento, o rapaz se desequilibra e cai do muro. Com a queda, ele quebra o pescoço.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares e amigos da vítima. A Semed também reforçou que pessoas não autorizadas não devem realizar qualquer manutenção em unidades escolares uma vez que o órgão educacional tem equipe especializada.

Confira nota:

A Secretaria Municipal de Educação lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos da vítima. A Semed reforça, ainda, que pessoas não autorizadas não devem realizar atividades deste tipo, pois o órgão dispõe de equipes de engenharia e manutenção especializadas para realizar qualquer manutenção, especialmente as que envolvem risco à segurança da comunidade escolar, transeuntes e moradores.