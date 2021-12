IME divulga resultado preliminar do Vestibular 2021/2022

O Instituto Militar de Engenharia (IME) divulgou na quinta-feira, dia 9 de dezembro, a classificação preliminar do Vestibular 2021/2022. Desse modo, os candidatos podem conferir o resultado preliminar do Exame de Escolaridade no site do IME.

De acordo com o Instituto, os interessados podem entrar com recurso contra as notas das provas discursivas até esta sexta-feira, dia 10 de dezembro. O acesso às cópias das provas requeridas será liberado a partir de sábado (11). Desse modo, nos dias 12 e 13 seguintes, será possível solicitar revisão das questões.

De acordo com o edital, o resultado do EI está previsto para o dia 23 de dezembro. Os candidatos aprovados deverão passar pelas demais etapas do processo seletivo: Inspeção de Saúde (IS) e Exame de Aptidão Física (EAF).

Como foi o Vestibular 2021/2022?



O IME realizou o Exame Intelectual (EI) em duas fases. A aplicação da 1ª fase aconteceu no dia 10 de outubro, das 13h30 às 17h30. A 1ª fase do Exame Intelectual (EI) contou com uma prova composta por 40 questões de Matemática, Física e Química.

Já as provas da 2ª fase foram aplicadas nos dias 25, 26, 27 e 28 de outubro. Nessas datas os candidatos responderam provas de Matemática, Física, Química, Português e Inglês.

As provas aconteceram em 18 cidades: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Juiz de Fora (MG), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vila Velha (ES).

De acordo com o edital do processo seletivo, a oferta do IME é de 80 vagas para candidatos da Ativa, com reserva de 16 oportunidades para candidatos negros. Já para a Reserva são 12 vagas, sendo duas reservadas para candidatos negros.

