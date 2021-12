Imovelweb tem empregos pelo país; veja cargos

Imovelweb anuncia vagas de emprego abertas para profissionais da área de Executivo de Contas e Jovem Aprendiz Financeiro em diversas regiões do país. Para se inscrever, os candidatos devem preencher todos os requisitos informados pela empresa. Confira!

Imovelweb anuncia mais de 55 vagas de emprego

A Imovelweb divulgou mais de 55 vagas de emprego abertas para colaboradores da área de Executivo de Contas e Jovem Aprendiz Financeiro pelo país. Confira as localidades para cada oportunidade disponível:

Jovem Aprendiz Financeiro – São Paulo;

Executivo de Contas – Espírito Santo;

Executivo de Contas – Florianópolis;

Executivo de Contas – Curitiba;

Executivo de Contas – Bahia;

Executivo de Contas – Ceará;

Executivo de Contas – Campinas;

Executivo de Contas – Ribeirão Preto.

Os novos contratados na função de Executivo de Contas terão salário de até R$8 mil mensais. Já os Jovem Aprendiz terão remuneração de até R$1.050 por mês. Além disso, a empresa oferece alguns benefícios, como por exemplo, vale alimentação, home office, auxílio farmácia, vale transporte, seguro de vida, convênio com empresas parceiras, assistência odontológica, vale refeição, horário flexível, bolsa auxílio e convênio médico.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas, é necessário acessar o página de participação, atentar-se a todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo com todas as informações atualizadas, como por exemplo, telefones para contato, experiências profissionais e cursos profissionalizantes.

