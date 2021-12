Ina Magdala abraça sua brasilidade em novo single, ‘Meu Lar Tupiniquim’

A cantora e compositora Ina Magdala lançou o seu mais novo single, “Meu Lar Tupiniquim” em todas as plataformas digitais, nesta sexta-feira (10). A faixa acompanha um videoclipe gravado na casa/estúdio do arquiteto e artista plástico Hélio Pellegrino, e dirigido por Dauto Galli.

A canção ganhou influências do samba, bossa nova e funk/soul americano, conceito desenvolvido por Ina em parceria com seu empresário e produtor musical Antonio Eudi.

“Nessa composição, eu busco exaltar o que considero alguns de nossos bens coletivos mais valiosos, como a água, a terra, a fauna e a flora. E na busca de honrar o que é genuinamente representativo das nossas raízes, foi inevitável mencionar a grandiosidade das culturas indígenas. ‘Tupiniquim’ virou sinônimo de nacional/genuinamente brasileiro na língua corrente e escolhi usar esse termo não só para instigar esse sentimento, mas também para voltar a atenção para essa tribo que foi a primeira a se deparar com os portugueses em 1500 e que resiste até hoje no município de Aracruz, ES”, afirmou a cantora.

Para o videoclipe da faixa, a artista escolheu a casa/estúdio do arquiteto e artista plástico Hélio Pellegrino, que fica no Rio de Janeiro, como locação. Além disso, contou com a expertise do maquiador e fotógrafo Fernando Torquatto e sua equipe na beleza de Ina e das dançarinas do clipe.

“A brasilidade da música fez inevitável o desejo de gravar no Rio de Janeiro!”, aponta Ina. “Assim como em ‘Gotta Get You’ e ‘Ode to Mama’, desenvolvi o conceito do clipe juntamente com o diretor Dauto Galli, e optamos por uma estética mais minimalista para ‘Meu Lar Tupiniquim’, buscando ressaltar a natureza que carregamos dentro de nós. Para isso, convidamos dançarinas maravilhosas que trouxeram através de movimentos únicos a beleza do divino feminino brasileiro”.

Veja o clipe do novo single de Ina Magdala, “Meu Lar Tupiniquim”: