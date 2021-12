Incêndio atinge ferro velho e mobiliza Corpo de Bombeiros em Maceió

Um incêndio atingiu um ferro velho, na tarde desta quarta-feira, 08, na Rua da Codeal, próximo ao Distrito Industrial, no Tabuleiro do Martins, na parte alta de Maceió. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma guarnição, que estava na região após atender uma ocorrência de fogo em vegetação, foi rapidamente ao local e…

Um incêndio atingiu um ferro velho, na tarde desta quarta-feira, 08, na Rua da Codeal, próximo ao Distrito Industrial, no Tabuleiro do Martins, na parte alta de Maceió.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma guarnição, que estava na região após atender uma ocorrência de fogo em vegetação, foi rapidamente ao local e evitou que o fogo se propagasse. Os bombeiros extinguiram as chamas e realizaram o rescaldo a fim de evitar novos focos de incêndio.

Ainda não se sabe as causas do incêndio. Apesar do susto, não há registro de feridos.