Incêndio destrói carreta e embarcação em trecho da BR 423; imagens!

Um incêndio que atingiu uma carreta e uma embarcação precisou da intervenção da equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) para ser contido nessa sexta-feira (3), em um trecho da rodovia BR 423, em Ouro Branco, Alagoas.

De acordo com as informações, três militares do CBM foram até o local para conter as chamas, que atingiram a carreta e uma lancha. Ambas ficaram completamente destruídas pelo incêndio. Os bombeiros utilizaram Liquido Gerador de Espuma (LGE) e água no combate ao fogo. Também foi realizado o procedimentos de rescaldo para evitar novos focos de incêndio.

CBM/AL

Ao perceber o fogo, o motorista do veículo de grande porte conseguiu desacoplar a cabine e não ficou ferido. Ainda não há maiores informações do que pode ter causado o incêndio.