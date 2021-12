Incêndio destrói lanchonete de escola de futebol na Serraria

Uma lanchonete, que fica em uma escola de futebol, foi destruída por um incêndio, na tarde desta quarta-feira, 1º, na Rua Adolfo Gustavo, no bairro da Serraria, parte alta de Maceió. Dados do Corpo de Bombeiros apontam que cinco guarnições, com 14 militares, foram enviadas ao local logo após o início do incêndio. Durante a…

Uma lanchonete, que fica em uma escola de futebol, foi destruída por um incêndio, na tarde desta quarta-feira, 1º, na Rua Adolfo Gustavo, no bairro da Serraria, parte alta de Maceió.

Dados do Corpo de Bombeiros apontam que cinco guarnições, com 14 militares, foram enviadas ao local logo após o início do incêndio. Durante a ocorrência, os bombeiros conseguiram debelar as chamas com o uso de água.

No entanto, momentos depois, as equipes tiveram que retornar ao local após o registro de nova reignição do fogo.

As chamas destruíram o estabelecimento comercial. Não há registro de feridos durante o incêndio. Apenas um adolescente de 17 anos precisou ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jacintinho por apresentar no momento do sinistro problemas emocionais.