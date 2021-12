Inep informa data de divulgação do resultado do Encceja 2020

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou a data de divulgação dos resultados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020.

De acordo com o órgão, o resultado será publicado em 13 de dezembro. A partir desta data, os participantes poderão conferir as notas por meio do site do Sistema Encceja.

Como foi o Encceja 2020?

O Inep aplicou as provas do Encceja 2020 no dia 29 de agosto, das 9h às 14h, e das 15h30 às 21h30. A aplicação aconteceu nas 27 unidades da federação, em locais de prova espalhados por 622 municípios. O órgão publicou os gabaritos no dia 1º de setembro.



Mais de 1,6 milhão de estudantes realizaram inscrição para participar desta edição de 2020. Do total, 297.543 participantes buscam a certificação para o ensino fundamental, enquanto 1.310.593 se inscreveram para obter o certificado do ensino médio.

De acordo com o Inep, dos 1.608.136 inscritos no exame, menos da metade realizaram a prova. Apenas 479.077 candidatos compareceram, o que representa 29,5% dos inscritos.

Os conteúdos das provas variam de acordo com o nível de certificação. Desse modo, os candidatos que buscam certificação de ensino fundamental fizeram provas das disciplinas de Ciências Naturais e Matemática, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação, História e Geografia.

Já as provas para a certificação do ensino médio foram de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação, e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

