Inês Brasil nega convite para o ‘BBB 22’ e dispara: ‘Vou invadir o Projac’

Não será dessa vez que Inês Brasil fará parte do “Big Brother Brasil”, pelo menos não legalmente. Após os rumores levantados pela web, a cantora negou o recebimento de convite para o camarote por parte de Boninho, mas revelou interesse em participar do confinamento.

“Não manos, não vou para o BBB, estou com as malas prontas graças a Deus, mas o Boninho nem a Rede Globo me chamam… Não sei porque, eu amo todos vocês, Deus e o mundo inteiro, me ajudem”, escreveu ela em seu perfil do Twitter.

Logo depois ela apelou para grandes estrelas. “Vou ligar pra Anitta linda e bela e pra Juliette, pra ver se ela fala com o Boninho, se não eu vou invadir lá o Projac da Globo e do Multishow também”, finalizou.

O “BBB 22” revelará seus participantes da pipoca e camarote no dia 11 de janeiro.