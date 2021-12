A elevação da inflação não favorece as previsões oficiais para a economia nacional. Conforme divulgação oficial do Banco Central do Brasil, conforme Atas do Comitê de Política Monetária (Copom), o ambiente econômico está menos favorável. De acordo com a atualização da conjuntura econômica e do cenário básico do Comitê de Política Monetária (Copom), no cenário externo, o ambiente se tornou menos favorável.

Inflação: ambiente segue desfavorável para a economia nacional

Conforme informa o Banco Central do Brasil (BCB), alguns bancos centrais das principais economias expressaram claramente a necessidade de cautela frente à maior persistência da inflação, tornando as condições financeiras mais desafiadoras para economias emergentes.

O aparecimento da variante Ômicron eleva as incertezas econômicas

Além disso, a questão imobiliária na China, a possibilidade de nova onda da Covid-19 durante o inverno e o aparecimento da variante Ômicron adicionam incerteza quanto ao ritmo de recuperação nas economias centrais, informa o Banco Central do Brasil (BCB), conforme divulgação efetuada em 14 de dezembro de 2021.

Esses eventos geraram quedas nos preços de commodities importantes, mas ainda é cedo para prever a extensão deste movimento, analisa o Comitê de Política Monetária (Copom).

PIB apresenta evolução ligeiramente abaixo da esperada

Em relação à atividade econômica brasileira, a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre revelou evolução ligeiramente abaixo da esperada, apesar de as atividades mais atingidas pela pandemia terem continuado em trajetória de recuperação robusta, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Indicadores de mais alta frequência indicam recuo da atividade econômica, difundido entre vários setores, em setembro e possivelmente em outubro, analisa o Comitê de Política Monetária (Copom). No mesmo sentido, os índices de confiança já disponíveis para os meses iniciais do trimestre corrente mostram deterioração. Consequentemente, o Comitê de Política Monetária (Copom) revisou para baixo suas expectativas para a atividade no curto prazo.

O crescimento tende a ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária em 2022

Para 2022, se por um lado a elevação dos prêmios de risco e o aperto mais intenso das condições financeiras atuam desestimulando a atividade econômica, por outro, o Comitê de Política Monetária (Copom) avalia que o crescimento tende a ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária e pelo processo remanescente de normalização da economia – particularmente no setor de serviços e no mercado de trabalho – conforme a crise sanitária arrefece, informa o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial.

É possível verificar a divulgação sobre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na íntegra, no site oficial do Banco Central do Brasil (BCB), conforme divulgação feita na data desta publicação.