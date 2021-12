Inflação do Natal: veja como te impacta

Em 12 meses, a inflação do natal chegou a subir, uma média, de 5,39%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta segunda-feira (13) e foram publicados na Agência Brasil.

Os valores ficaram abaixo, por exemplo, do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da FGV, que registou acumulado de 9,88%. Mesmo assim, há itens que registram altas maiores e podem pesar no bolso do brasileiro na ceia de Natal – que deve acontecer na sexta-feira que vem.

Os alimentos, inclusive, foram os maiores resultados pela “inflação do Natal”, registrando um aumento médio de 7,93%. Veja baixo alguns alimentos que diminuíram ou aumentaram de preço.

frango inteiro (24,28%);

ovos (17,79%);

azeitona (15,13%);

carnes bovinas (14,72%);

farinha de trigo (13,70%);

azeite (13,26%);

arroz (-8,27%);

pernil suíno (-1,27%).

Custos de produção



Matheus Peçanha, economista do Ibre, destacou que o resultado dos alimentos foi fortemente influenciado pelo custo da produção que também aumentou. quando o custo para produzir aumenta, o consumidor pode também lidar com severas altas para que não haja redução no lucro ou até prejuízo.

“Sofremos desde o ano passado, com secas, geadas, alta nos preços dos combustíveis e energia elétrica, ainda se fazem sentir, sobretudo, nas proteínas. O câmbio alto, favorecendo a exportação das carnes, também contribuiu para manter os preços das proteínas em alta”, destacou Peçanha, de acordo com informações da Agência Brasil.

Presentes

quem não aproveitou a black friday para comprar os presentes de Natal, deve econtrar itens com variação de preços em relação ao ano passado. Veja abaixo as maiores altas registradas, de acordo com o indicador:

Vestuário (4,80%);

Acessórios (2,57%);

Recreação e cultura (2,13%);

Eletrodomésticos e eletrônicos (1,73%).

Sobre o cenário atual, o economista avalia que o retorno deve acontecer. “Ainda que a variante Ômicron já esteja no radar, e é natural ver o movimento da população de realizar um consumo que foi frustrado nessa mesma época do ano passado, mesmo com um cenário de emprego e renda não convidativos. É importante ter cautela, planejar bem o consumo e usar o crédito de modo responsável”, destacou.

Para economizar, Peçanha passou uma importante dica, comprar no atacado e pesquisar. “Hoje, a tecnologia facilita muito isso com buscadores de ofertas. Vale aproveitar descontos e, de repente, juntar com familiares, amigos ou vizinhos para fazer compras em quantidade e ganhar desconto no atacado”, finalizou.

Não deixe para última hora e se organize para comprar os presentes e de Natal e cotar os valores da sua ceia.