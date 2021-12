De acordo com definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Sendo assim, ela é calculada pelos índices de preços, comumente chamados de índices de inflação.

Inflação e os índices produzidos pelo IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informa que produz dois dos mais importantes índices de preços: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado o oficial pelo governo federal, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Para que servem esses índices?

Conforme informações oficiais, o propósito de ambos é o mesmo: medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro.



A cesta é definida pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que, entre outras questões, verifica o que a população consome e quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto: arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, cinema, entre outros.

Sendo assim, os índices, portanto, levam em conta não apenas a variação de preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias.

Qual é a diferença entre eles?

A sigla INPC corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A sigla IPCA corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. De acordo com sucinta definição oficial, a diferença entre eles está no uso do termo “amplo”.

O site oficial do instituto explica que o IPCA engloba uma parcela maior da população. Ele aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 e 40 salários mínimos.

Por outro lado, o INPC verifica a variação do custo de vida médio apenas de famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. Esses grupos são mais sensíveis às variações de preços, pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos, como alimentação, medicamentos, transporte etc, define o IBGE.

Por que se fala tanto em IPCA?

O governo federal usa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como o índice oficial de inflação do Brasil. Portanto, ele serve de referência para as metas de inflação e para as alterações na taxa de juros, sendo assim, trata-se de um índice bastante relevante.

Como é feito o cálculo?

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informa que faz um levantamento mensal, em 13 áreas urbanas do País, de, aproximadamente, 430 mil preços em 30 mil locais.

Dessa forma, todos esses preços são comparados com os preços do mês anterior, resultando num único valor que reflete a variação geral de preços ao consumidor no período, informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em seu site oficial.