Em busca de novos talentos para compor seu time e suportar sua expansão, a Infosys abre mais de 150 vagas de emprego. A empresa, que é especializada em consultoria e serviços digitais, oferece oportunidades para a função de Consultor de SAP, que visa a contratação de profissionais com experiência no sistema para atuação no Brasil e, também, em projetos internacionais.

Há chances para os mais variados perfis, dentre eles S/4HANA PS Consultant: Sênior, S/4HANA TM Consultant: Sênior, Data Migration Consulant: Sênior / Pleno, SAP GTS Consultant: Sênior, SAP MM-eWM, Consultant: Pleno / Sênior, SAP FI/CO: Pleno / Sênior, SAP SD: Pleno / Sênior, SAP PP: Pleno / Sênior, SAP QM: Pleno / Sênior, SAP CS: Sênior, ABAP / PI-PO: Pleno / Sênior, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas grande parte das vagas exige nível superior completo. Os profissionais devem ter também boa proeficiência em Inglês e boa capacidade de reaprender e se atualizar constantemente. Conhecimento em espanhol será considerado um diferencial para atendimento a projetos LATAM. As vagas estão disponíveis também para pessoas com deficiência (PCD).

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito, ainda, a vale refeição, vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, auxílio creche, entre outros. A empresa oferece, ainda, a possibilidade de realizar cursos e obter certificações sem custo para os colaboradores nos parceiros homologados (Microsoft, Google, Amazon e SAP), bem como participar do Programa de Coaching profissional como parte do processo de avaliação de performance da companhia.

Como se candidatar



Você Pode Gostar Também:

Os interessados deverão acessar a página da empresa no LinkedIn para conferir todos os detalhes das vagas e cadastrar seu currículo. O processo seletivo será realizado de forma remota, assim como a integração dos colaboradores contratados.