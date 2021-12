Infotec abre vagas de emprego; veja cargos

A Infotec, empresa brasileira especialista em terceirização de serviços e processos, está disponibilizando novas vagas de emprego. Os cargos estão espalhados em diferentes regiões do país. Confira as oportunidades e qualificações mínimas para participar do processo de seleção!

Infotec está disponibilizando novas colocações

A Infotec é uma empresa especialista em Terceirização de Serviço com foco nos setores de Energia Elétrica, Siderurgia, Saneamento, Óleo & Gás e Mineração. No mercado há mais de 35 anos, seu principal objetivo é oferecer aos seus clientes soluções técnicas para todas as necessidades dos seus negócios

Em busca de novos colaboradores, a empresa está disponibilizando vagas de emprego em diversas regiões do Brasil onde a empresa possui unidades. Veja os cargos e regiões:

Analista de Negócios – Rio de Janeiro/RJ;

Técnico de Meio Ambiente – Betim/MG;

Analista Ambiental – Rio de Janeiro/RJ;

Analista de Gestão Ambiental – Betim/MG;

Técnico de Meio Ambiente – São Mateus/ES.

Alguns cargos exigem curso técnico completo em áreas correlatas. Para as vagas de Analistas é necessário o curso superior completo ou cursando, em áreas relacionadas ao cargo, além de possuir conhecimentos no Pacote Office e Excel.

Como realizar a sua inscrição

Para ingressar na empresa Infotec e fazer parte da equipe, os profissionais interessados em participar do processo de seleção deverão realizar sua candidatura no cargo pretendido através do site de inscrição.

A empresa oferece aos selecionados uma série de vantagens, como convênio com empresas parceiras, plano médico e odontológico, vale transporte, vale alimentação e seguro de vida.

