O evento que já tem The Wailers, Mato Seco,Tribo de Jah, Edson Gomes e Adão Negro como atrações confirmadas anunciou o inicio das vendas do segundo lote nesta quarta-feira (29). No momento os ingressos estão custando entre R$ 55,00 (pista) e R$ 88,00 (Lounge).

Com data marcada para o dia 15 de janeiro às 20h, o show acontecerá no WET, e as vendas estão disponíveis na Loja do Pida no Salvador Shopping 1o piso ou no site.