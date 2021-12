Ingressos para a ‘Melhor Segunda-feira do Mundo’ começam a ser vendidos; veja valores

Foi dada a largada para quem é fã do Harmonia do Samba e não perde uma oportunidade de curtir A Melhor Segunda Feira do Mundo, ensaio de verão do grupo. Os ingressos para o evento, que estreia no dia 24 de janeiro, começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (27/12).

Com a proposta de palco 360, o público poderá escolher curtir no setor Arena, desembolsando um valor de R$ 70,00 e desfrutar de um espaço amplo, serviços e bar e banheiros exclusivos. O setor Área Vip, nesse primeiro lote, está custando R$ 120,00 e, além de uma visão privilegiada da festa, o público encontra opções de alimentação diferenciadas, ambientação especifica, além de banheiro e serviços de bar exclusivos.

Quem desejar uma vista panorâmica do palco, a melhor opção é o Camarote Oquei 15 anos. Custando R$ 180,00, o espaço conta com all inclusive de bebidas cerveja, refrigerante e água.

Para comandar o show de abertura da noite, ninguém menos que o cantor Saulo, um artista que tem uma relação linda com o Harmonia e que já fez parte de inúmeras edições da “Melhor Segunda Feira do Mundo”. Durante o show do Harmonia, o público vai curtir duas participações incríveis. O cantor Jau, é um dos convidados que vai embalar a galera ao som de músicas consagradas da sua carreira. Outra participação que garante surpreender a torcida, é a participação da banda Melim.

Presença inédita na história do evento, o encontro promete ser mais um marco no projeto. Completando a grade da estreia da Melhor Segunda, o cantor Jorge Vercillo também irá compor a grande da festa. Primeira vez no ensaio, a expectativa para a sua participação vai além do público: o encontro tá sendo uma realização de toda a banda.

O evento acontece no Centro de Convenções de Salvador. A abertura dos protões está programada para as 20h00. Os ingressos podem ser adquiridos no Pida, Balcão de Ingressos, Partik, Central do Carnaval, Sympla e Ticket Maker (@ticke.maker.)

O QUE: A Melhor Segunda-Feira do Mundo

QUEM: Shows do Harmonia do Samba e Saulo | Participações:Melim, Jau, Jorge Vercilo

QUANDO: 24 de janeiro

HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 20H

ONDE: Centro de Convenções de Salvador

VALORES: Arena: R$ 70,00 | Área Vip: R$ 120,00 |Camarote Oquei: R$ 180,00

VENDAS DA ARENA E ÁREA VIP: Pida, Balcão de Ingressos, Partik, Central do Carnaval, Sympla e Ticket Maker (@ticke.maker)

VENDAS PARA O CAMAROTE OQUEI 15 ANOS: Através do WhatsApp (71) 71 9990-7759