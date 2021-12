Inovação no Whatsapp: Mensagens enviadas há 7 dias já podem ser excluídas

Atenção, brasileiros! De acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp está testando uma atualização para o recurso “Apagar para todos”. O portal identificou na versão desktop (2.2147.4) do mensageiro, a ampliação do tempo limite para que uma mensagem seja apagada.

Veja também: Saiba como fazer backup do WhatsApp e recuperar suas conversas

Atualmente é possível deletar uma mensagem em até 1 hora, 8 minutos e 16 segundos depois de enviada. Com o melhoramento da função, o usuário pode apagar conteúdos com 7 dias e 8 minutos. A medida ainda está em desenvolvimento, então, é possível que passe por modificações até o seu lançamento.

Mais novidades do WhatsApp

Recentemente o mensageiro implementou uma ferramenta para a criação de figurinhas a partir de fotos do dispositivo. Os usuários conseguem personalizar os adesivos com emojis e outros adereços.



Você Pode Gostar Também:

O WABetaInfo também descobriu na versão beta para iOS, a possibilidade de alterar a velocidade de áudios encaminhados. O recurso ainda está em desenvolvimento, mas pode ser disponibilizado em breve.

Whatsapp pode ser bloqueado com a recusa de termos

Recentemente, havia uma expectativa para que o Whatsapp bloqueasse ou limitasse funcionalidades da conta de usuários que não aceitassem a nova política de privacidade. No entanto, o aplicativo de mensagens mais utilizado do Brasil voltou atrás em sua decisão de bloquear ou limitar essa função.

Dessa forma, aqueles que não aceitaram os “Termos de Serviço”, continuarão utilizando as ferramentas da plataforma. Além disso, as eventuais punições para quem rejeitou os critérios do aplicativo foram suspensas.

Entretanto, de acordo com as últimas divulgações do site WABetaInfo, o não cumprimento da obrigatoriedade em aceitar as condições de privacidade do WhatsApp pode comprometer as contas de perfis empresariais do aplicativo.

Considerando as informações, as contas profissionais que usarem provedores de nuvem do Facebook não receberão mensagens de usuários que não aceitarem os novos termos de adesão. A medida pode impactar negativamente muitas instituições que utilizam o mensageiro com recorrência, como o SAC.

Logo, recusar ter os dados compartilhados com o Facebook pode reduzir o acesso dos usuários em suas contas comerciais.

O que diz o Whatsapp

O WhatsApp informou que seguirá orientando os seus usuários a aceitarem a atualização, inclusive, quando forem utilizar algumas funcionalidades opcionais, como a de se comunicar “com uma empresa que esteja recebendo o suporte do Facebook”.

“A publicação do WhatsApp Beta Info diz que o WhatsApp está trabalhando em ferramentas para cumprir tais promessas e garantir que deixará qualquer pessoa, que ainda não tenha realizado o aceite, faça isso quando quiser usar um recurso relacionado à atualização em questão pela primeira vez”, diz o portal especializado do aplicativo.

Contudo, segundo a companhia, a informações publicada pelo WABetaInfo não procedem ao falar que o WhatsApp está planejando se pronunciar sobre o assunto, pois, até o momento não existe nenhuma novidade sobre o caso. Neste sentido, resta aguardar o próximo anuncio da empresa acerca da situação.