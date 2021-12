Inove na manicure: confira os quatro formatos de unhas mais famosos

Foi-se o tempo que a única mudança que poderia ser feita na unha era a cor do esmalte. Agora, você pode pensar em diversos formatos de unha, que fazem toda a diferença no visual. Isso é possível também graças a técnicas de alongamento e novas formas de esmaltação possível.

Esse modelo não é uma novidade, sendo bastante usado. É quando as pontas da unha ficam mais arredondas e o meio “sobe”.

Outro queridinho, o formato quadrado chegou para inovar quando o modelo principal era o arredondado. Nesse estilo, as unhas são lixadas de forma reta entre as extremidades.

Foto: Reprodução / Instagram Blogger Life

É um estilo semelhante ao quadrado, mas ao longo do comprimento ela é mais lixada, para deixa a base bem maior do que as pontas.