Inshalá! Carla Diaz é a atriz mais comentada do Twitter em 2021; veja lista

Carla Diaz tem muito o que comemorar neste ano de 2021. Além do sucesso de sua participação no “Big Brother Brasil”, a reprise de “O Clone” e a repercussão do filme “A Menina Que Matou os Pais”, a atriz se tornou a mais pesquisada do Twitter neste ano.

A loira liderou a lista de retrospectiva “#SóRolouNoTwitter”, que traz os assuntos mais comentados na rede social ao longo do ano. Na lista ainda aparecem nomes como Paulo Gustavo, que faleceu por complicações da Covid-19, e Maisa Silva, estrela de filmes da Netflix.

Confira a lista:

1- Carla Diaz (@Carladiaz)

2- Paulo Gustavo

3- Maisa Silva (@maisa)

4- Tatá Werneck (@Tatawerneck)

5- Zendaya (@Zendaya)